Псковские судебные приставы и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» договорились о сотрудничестве

13:42, 11 августа 2023, ПАИ

Сотрудники УФССП России по Псковской области провели встречу с руководством регионального филиала фонда «Защитники Отечества» для взаимодействия и оказания поддержки участникам СВО и членам их семей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе переговоров руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева подробно рассказала о целях, задачах и деятельности фонда в целом.

Также она сообщила о персональном сопровождении и адресной помощи ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции и членам их семей, оказываемой социальными координаторами филиала фонда.

Помимо этого, Надежда Васильева рассказала об оказании неравнодушными гражданами и организациями безвозмездной помощи, организованной при содействии филиала фонда.

Участники встречи также обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в целях оказания поддержки участников СВО и членов их семей. По окончании совещания заместитель руководителя УФССП России по Псковской области Елена Елисеева поблагодарила руководство фонда за встречу. Также она отметила, что служба готова к взаимодействию.

Надежда Васильева, в свою очередь, поблагодарила руководство и личный состав управления за сотрудничество и совместную работу при решении вопросов, с которыми в филиал фонда обращаются подопечные.

Напомним, что региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества» открылся в Пскове 30 мая, а 1 июня учреждение уже приняло первых посетителей. Отметим, что за период с 1 по 30 июня в фонд поступило более 450 обращений.