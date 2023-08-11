Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские судебные приставы и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» договорились о сотрудничестве

Сотрудники УФССП России по Псковской области провели встречу с руководством регионального филиала фонда «Защитники Отечества» для взаимодействия и оказания поддержки участникам СВО и членам их семей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В ходе переговоров руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева подробно рассказала о целях, задачах и деятельности фонда в целом.

Также она сообщила о персональном сопровождении и адресной помощи ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции и членам их семей, оказываемой социальными координаторами филиала фонда.

Помимо этого, Надежда Васильева рассказала об оказании неравнодушными гражданами и организациями безвозмездной помощи, организованной при содействии филиала фонда.

Участники встречи также обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в целях оказания поддержки участников СВО и членов их семей. По окончании совещания заместитель руководителя УФССП России по Псковской области Елена Елисеева поблагодарила руководство фонда за встречу. Также она отметила, что служба готова к взаимодействию.

Надежда Васильева, в свою очередь, поблагодарила руководство и личный состав управления за сотрудничество и совместную работу при решении вопросов, с которыми в филиал фонда обращаются подопечные.

Напомним, что региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества» открылся в Пскове 30 мая, а 1 июня учреждение уже приняло первых посетителей. Отметим, что за период с 1 по 30 июня в фонд поступило более 450 обращений

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 августа 2023

Голосовой робот от МегаФона помогает РЖД в наборе персонала

11 августа 2023

Каждый второй пскович поддержал идею безусловного базового дохода

11 августа 2023

Реставрацию храма Космы и Дамиана в Пскове планируют начать в 2024 году

11 августа 2023

Игрушки из джута и четырёхрядный пояс смогут создать псковичи в музейной мастерской

11 августа 2023

Псковские судебные приставы и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» договорились о сотрудничестве

11 августа 2023

О косметологии поговорят на «Серебряном дожде»

11 августа 2023

Поэтический фестиваль «Словенское поле» пройдёт в Изборске

11 августа 2023

Псковичам рассказали, как проще зарегистрироваться в качестве ИП


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...