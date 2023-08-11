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Запуск медицинского туризма между Псковом и Минском оценила эксперт

Запуск медицинского туризма между Псковом и Минском оценила директор ООО «Славянский тур» Изабелла Коваль на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ. На фото Изабелла Коваль

«Оздоровление и лечение в санаториях – это для псковичей дело известное. Мы их отправляем около 20 лет точно. А вот чтобы конкретно медицинский туризм – это, конечно, будет новая веха», – отметила Изабелла Коваль.

По её словам, турист, который не привязан к машине и не за рулём, с большим энтузиазмом поедет в лечебные учреждения Белоруссии. «Он [турист. – ПАИ] спокойно проедет эти 50 минут на самолёте, а там его встретят и отвезут. Там можно сделать обследование и целый комплекс – проживание, спа-процедуры, бассейн и бани», – добавила гостья медиацентра.

Она подчеркнула, что в Белоруссии производится лечение с помощью современных аппаратов, которые произведены в Германии или Италии. «И это не такие большие деньги, как в Москве или Санкт-Петербурге. Я думаю, что у медицинского туризма есть право на жизнь. Кому бы я о таких программах ни сказала, все говорят: «Мы первые!» Так что заинтересованность у псковичей есть», – заключила Изабелла Коваль.

Напомним, что 19 июля компания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» запустила новые прямые регулярные рейсы Минск – Псков – Минск. О тайнах белорусских замков можно прочитать здесь и здесь

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