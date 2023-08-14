Псков стал первым из городом – участником фестиваля «Русское лето. ZаРоссию»

14:46, 14 августа 2023, ПАИ

Псков стал первой точкой празднования музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». В ближайшие четыре недели проект охватит 26 городов в разных федеральных округах страны. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Отметим, мероприятие в Пскове состоялось 12 августа. Программа проходила под открытым небом. Для взрослых и детей выступали спортсмены, поэты и музыканты, среди которых группы «ПилОт», «АнимациЯ», «Собор».

Зампредседателя Псковской городской Думы Ольга Фёдорова отметила, что «Русское лето. ZаРоссию» – это не просто летний праздник, а возможность почувствовать единение с согражданами, проявить свои патриотические чувства, русский дух. «Сегодня мы ясно понимаем, что патриотизм – это не только любовь к России, но и преданность Родине, готовность пожертвовать собой ради своей страны, как это делают сейчас участники СВО. Все эти смыслы находят отражение в программе фестиваля – в песнях, которые исполняют музыканты, в поэзии, которая звучит со сцены, в спортивных состязаниях на празднике. Россия – огромная страна, и русский патриотизм – это нечто совершенно особенное. Мы умеем и сражаться за Родину, и веселиться за победу, а она обязательно будет», – подчеркнула Ольга Фёдорова.

Помимо этого, на площадке Финского парка работали интерактивные площадки. Взрослые и дети участвовали во «Дворовых играх» от арт-студии имени Детства, играли в баскетбол, сдавали нормы ГТО. Для тех, кто увлечён космосом, работали солнечные телескопы. Организаторы отметили, что много интересного и полезного можно было узнать на экоплощадке от экологической библиотеки.

Под музыкальные биты на сцене сразились участники Всемирной атлетической лиги «Сильнейшая нация мира» – мастер спорта России международного класса по пауэрлифтингу, армлифтингу и жиму лёжа Алексей Марков и мастер спорта России, абсолютный чемпион Международного турнира по тяжёлой атлетике Евгений Казаков.

Псковичи также смогли поучаствовать в зарядке вместе с Александрой Мосоловой, кандидатом в мастера спорта по спортивной аэробике. Затем состоялся танцевальный мастер-класс Евы Уваровой, мастера спорта по художественной гимнастике России, победительницы проекта Dance Revolution, финалистки шоу «Танцы» на ТНТ, полуфиналисти проекта «Танцуют Все», участницы шоу «Новые танцы» на ТНТ.

Свои стихи читала на фестивале Мария Ватутина, поэт, эссеист, член союза писателей Москвы, победитель Первого всероссийского турнира «Красная площадь. Время поэтов», обладатель титула «Голос нашего времени» и других всевозможных конкурсов, автор 15 книг. «Последние два года я в основном посвящаю свои стихи защитникам нашей Родины, которые участвуют в специальной военной операции. Читала в Пскове свои стихи на эту тему, а также посвящённые Пушкину, ведь это наше любимое Пушкиногорье. Хочу отметить, что такие фестивали, где российские поэты представляют своё творчество, очень важны. Люди начинают читать стихи, находят нас в соцсетях и пишут, что даже не знали о существовании такой актуальной и искренней современной поэзии, которая поддерживает, вдохновляет, дарит яркие эмоции и жизненную энергию», – отметила Мария Ватутина.

По мнению руководителя регионального исполкома Народного фронта в Псковской области Виктора Остренко, разнообразная программа фестиваля делает его интересным для горожан всех возрастов, здесь каждый может почувствовать себя активным участником событий. «Наша общая задача с теми ребятами, которые сейчас на передовой, – прийти к победе, – подчеркнул Виктор Остренко, – а победа достигается не только силой оружия и мужеством бойцов, но и силой артистического мастерства, силой духа каждого россиянина. Поэтому основная тема фестиваля в том, что нас многое объединяет, но самое главное – это Россия».

Общественное движение «Народный фронт», как и в прошлом году, выступило партнёром фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» и организовало для жителей Пскова интерактивные кабины «#СвоихНЕбросаем!», где каждый желающий мог записать слова поддержки для военнослужащих, которые сейчас защищают Россию в ходе СВО.

Концертную программу фестиваля в Пскове открыла группа «Собор» в составе Анны Лебединской, Алеси Бодрой и Алеси Пархомчук, под руководством заслуженного деятеля искусств ЛНР Максима Дерского. Артистки сами пишут песни, в том числе патриотические, с которыми выступают и на центральных площадках страны, и на линии боевого соприкосновения на Донбассе.

«Мы впервые приехали в Псков, и этот город очень тёплый, светлый, живописный. Нас встретили здесь гостеприимно, с радостью. Мы чувствуем гордость, участвуя в фестивале «Русское лето. ZаРоссию», потому что мы патриоты, у нас уже восемь лет военные события в Луганске, и именно благодаря России мы начали жить лучше, благодаря России чувствуем себя под защитой. Такие фестивали очень нужны, они объединяют, напоминают о том, что нас много, мы едины и непобедимы, – отметила Анна Лебединская.

На фестивале исполнил несколько песен солдат-срочник Вадим Сухоруков, десантник 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии. Это старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ). Также второй год подряд порадовала участников фестиваля своим творчеством псковская группа «Постоянные». Также вышли на сцену ветераны рок-н-ролла из Великих Лук – коллектив V.V. & Band.

А вечером свои хиты исполнила популярная российская рок-группа «АнимациЯ», лидер группы Константин Кулясов отметил, что его коллектив с большим энтузиазмом участвует в фестивале «Русское лето. ZаРоссию», и концерт в Пскове стал отличным стартом маршрута, который пройдёт через множество городов. «Псков – очень красивый и радушный город. Мы много лет сюда ездим выступать и каждый раз получаем огромное удовольствие от концертов. А такие фестивали, где можно выразить свою любовь к России, имеют для нас особое значение. Уверен, что следующие города тоже горячо поддержат этот марафон патриотического творчества», – сказал Константин Кулясов.

Хедлайнером программы также стала группа «Пилот», её солист Илья Чёрт (Кнабенгоф) тоже поделился впечатлениями от концерта. «Радует, что на фестивале было много детей, радостных, счастливых, ведь это самые честные, искренние зрители – их не обманешь. Взрослые тоже выглядели довольными, даже суровые мужчины смотрели вокруг с улыбками. В Пскове вообще очень комфортная, душевная атмосфера. На мой взгляд, это нужный фестиваль, я за здоровый патриотизм. Последние несколько лет вижу, что в людях растёт патриотизм искренний и честный, правильный, идущий от сердца. Мне это очень нравится, считаю, что нужно это поддерживать на всех уровнях, начиная со школ и других детских учреждений», – сказал музыкант.

Завершил концертную программу в Пскове гимн патриотического фестиваля, посвящённого лету и защитникам Родины. Фоторепортаж с мероприятия доступен по ссылке.

Отметим, проект «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта и Общественной палаты России.