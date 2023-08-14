Около трёх тысяч псковичей посетили концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря

21:39, 14 августа 2023, ПАИ

Порядка трёх тысяч зрителей посетило концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря, который прошёл 13 августа в Зелёном театре в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городского молодёжного центра.

На мероприятии выступили детские и молодёжные коллективы из Пскова и Печор: ансамбль «Фолк-Феникс», хор воскресной школы Псково-Печерского монастыря, эстрадные коллективы вокальной мастерской Алины Виардо, музыкальная кавер-группа «Четыре угла» и многие другие.

Кроме того, на сцене выступили артисты из Москвы и Санкт-Петербурга, среди них – детский эстрадный хор «Аврора», музыкант Вадим Азарх и хедлайнер концерта Родион Газманов.

Организаторами концерта стали творческий клуб «Феникс» и Псковский городской молодёжный центр при поддержке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, администрации Пскова и Дома офицеров.

Посмотреть фоторепортаж с мероприятия можно здесь.