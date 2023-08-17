Бесплатный проезд из Пскова организуют для гостей фестиваля «Словенское поле»
Жителям и гостям Пскова, желающим побывать в Изборске на фестивале исторической поэзии «Словенское поле – 2023», будет предоставлен бесплатный автобус. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.
Отъезд автобуса из Пскова будет осуществляться от магазина Zenden (Псков, площадь Ленина, 1) 19 августа и 20 августа в 9:00.
Для участия в поездке необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылкам. Записаться на поездку 19 августа можно по этой ссылке, а 20 августа по этой.
Организаторы уточнили, что проезд будет бесплатным, но количество мест в автобусе ограничено.
Напомним, что фестиваль состоится с 18 по 20 августа. С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.
Помимо этого, в преддверии фестиваля пройдут литературные встречи и концерты с участием поэтов Донбасса. Также в рамках мероприятия состоится круглый стол с участием российских писателей.
Организаторами мероприятия стали Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».
Добавим, что фестиваль исторической поэзии «Словенское поле – 2023» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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