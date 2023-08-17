Бесплатный проезд из Пскова организуют для гостей фестиваля «Словенское поле»

12:53, 17 августа 2023, ПАИ

Жителям и гостям Пскова, желающим побывать в Изборске на фестивале исторической поэзии «Словенское поле – 2023», будет предоставлен бесплатный автобус. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Отъезд автобуса из Пскова будет осуществляться от магазина Zenden (Псков, площадь Ленина, 1) 19 августа и 20 августа в 9:00.

Для участия в поездке необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылкам. Записаться на поездку 19 августа можно по этой ссылке, а 20 августа по этой.

Организаторы уточнили, что проезд будет бесплатным, но количество мест в автобусе ограничено.

Напомним, что фестиваль состоится с 18 по 20 августа. С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Помимо этого, в преддверии фестиваля пройдут литературные встречи и концерты с участием поэтов Донбасса. Также в рамках мероприятия состоится круглый стол с участием российских писателей.

Организаторами мероприятия стали Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».