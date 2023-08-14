Круглый стол с участием российских писателей пройдёт в Пскове в рамках фестиваля «Словенское поле»
Круглый стол с участием российских писателей пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 18 августа в рамках поэтического фестиваля «Словенское поле». Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.
В круглом столе примут участие Юрий Поляков, Виктор Кирюшин, Игорь Тюленев, Василий Кисляков, Андрей Галамаги, Ольга Флярковская, поэт, доброволец Донбасса 2014 года Юрий Юрченко, поэты Светлана Тишкина из Луганска и Инна Кучерова из Донецка.
Напомним, что фестиваль состоится с 18 по 20 августа. С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.
Помимо этого, в преддверии фестиваля пройдут литературные встречи и концерты с участием поэтов Донбасса.
Организаторами мероприятия стали Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».
Литературно-просветительский проект «Позывной – Россия!» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.
Статью о проекте можно прочитать по ссылке.
Круглый стол с участием российских писателей пройдёт в Пскове в рамках фестиваля «Словенское поле»
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