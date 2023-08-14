Круглый стол с участием российских писателей пройдёт в Пскове в рамках фестиваля «Словенское поле»

09:54, 14 августа 2023, ПАИ

Круглый стол с участием российских писателей пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 18 августа в рамках поэтического фестиваля «Словенское поле». Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

В круглом столе примут участие Юрий Поляков, Виктор Кирюшин, Игорь Тюленев, Василий Кисляков, Андрей Галамаги, Ольга Флярковская, поэт, доброволец Донбасса 2014 года Юрий Юрченко, поэты Светлана Тишкина из Луганска и Инна Кучерова из Донецка.

Напомним, что фестиваль состоится с 18 по 20 августа. С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Помимо этого, в преддверии фестиваля пройдут литературные встречи и концерты с участием поэтов Донбасса.

Организаторами мероприятия стали Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».

Литературно-просветительский проект «Позывной – Россия!» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Статью о проекте можно прочитать по ссылке.