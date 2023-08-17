Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Более 180 тысяч избирателей Псковской области проинформировали на дому о предстоящих выборах

Сотрудники избирательной системы посетили более 180 тысяч жителей Псковской области с целью информирования о предстоящих выборах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Фото здесь и далее: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

В рамках информационной кампании члены участковых избирательных комиссий лично посещают жителей муниципалитетов, приглашают их прийти на избирательные участки в единый день голосования, напоминают о возможности проголосовать на дому или подать заявление на электронное голосование.

При проведении подомовых, поквартирных обходов члены избиркомов используют приложение «Мобильная УИК», которое позволяет более качественно проводить информационно-разъяснительную работу.

«Благодарим наших коллег – членов участковых избирательных комиссий за добросовестно выполненную работу! Несмотря на жаркую погоду, занятость на работе и семейные дела вы с улыбкой и позитивным настроем информируете наших избирателей – это дорогого стоит!» – отметили в избирательной комиссии Псковской области.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 августа 2023

Более 33 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области

17 августа 2023

Более 180 тысяч избирателей Псковской области проинформировали на дому о предстоящих выборах

16 августа 2023

Стали известны имена кандидатов на замещение должности главы администрации Великих Лук

15 августа 2023

Об организации сентябрьских выборов поговорили на «Серебряном дожде». Главное

15 августа 2023

Игорь Сопов прокомментировал снятие с выборов «Яблока»

15 августа 2023

Наталья Исакова: Политическая конкуренция в Псковской области соответствует общероссийским тенденциям

15 августа 2023

Игорь Сопов перечислил новшества в избирательной системе Псковской области

15 августа 2023

Псковичи активнее других жителей региона регистрируются для участия в ДЭГ


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...