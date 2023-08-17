Более 180 тысяч избирателей Псковской области проинформировали на дому о предстоящих выборах

11:57, 17 августа 2023, ПАИ

Сотрудники избирательной системы посетили более 180 тысяч жителей Псковской области с целью информирования о предстоящих выборах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

В рамках информационной кампании члены участковых избирательных комиссий лично посещают жителей муниципалитетов, приглашают их прийти на избирательные участки в единый день голосования, напоминают о возможности проголосовать на дому или подать заявление на электронное голосование.

При проведении подомовых, поквартирных обходов члены избиркомов используют приложение «Мобильная УИК», которое позволяет более качественно проводить информационно-разъяснительную работу.

«Благодарим наших коллег – членов участковых избирательных комиссий за добросовестно выполненную работу! Несмотря на жаркую погоду, занятость на работе и семейные дела вы с улыбкой и позитивным настроем информируете наших избирателей – это дорогого стоит!» – отметили в избирательной комиссии Псковской области.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.