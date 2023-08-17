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Общество

На восемь инфекций будут проверять клещей в Псковской области

Инновационное исследование на восемь клещевых инфекций будут проводить в лаборатории Псковской областной инфекционной клинической больницы. Для Псковской области такая процедура будет инновационной и позволит повысить выявляемость опасных заболеваний, передаваемых клещами. Об этом сообщила главный врач медучреждения Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: Андрей Степанов. На фото Анастасия Повторейко

«Среди клещей, обследованных ПЦР-лабораторией, около 30% клещей является носителями патогенных для человека микроорганизмов. Есть случаи клещевого энцефалита, бериллиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза человека», – сказала главврач учреждения.

Она также отметила, что анализ на эти четыре инфекции проводится уже на протяжении двух лет. Анастасия Повторейко напомнила, что недавно ввели исследование на пятую инфекцию – риккетсиоз.

«Новый этап для нашего региона – исследования на восемь инфекций. Тем самым выявляемость среди клещей будет еще выше, что позволит более своевременно диагностировать и выявлять опаснейшие заболевания», – сказала она. Анастасия Повторейко также отметила, что в 20 % случаев энцефалит заканчивается инвалидностью.

Гостья медиацентра обратила внимание, что опасность заболеваний, которые переносят клещи состоит в том, что они переходят в хронические процессы и могут проявляться различными путями. Так, могут возникнуть боли в суставах, а их истинную причину будет установить довольно сложно. Также заболевания могут проявляться поражением сердечной мышцы. 

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