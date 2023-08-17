О музыке и губернаторском симфоническом оркестре Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

19:07, 17 августа 2023, ПАИ

Художественный руководитель и главный дирижёр губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: