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О музыке и губернаторском симфоническом оркестре Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Художественный руководитель и главный дирижёр губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото ПАИ

Главное из эфира:

  • итальянская опера и русские сказки: 18 и 19 августа в дендропарке в Пскове пройдёт фестиваль «Музыка на воде». Первый концерт будет посвящён музыке Джузеппе Верди – это «Аида», «Дон Карлос», «Риголетто», «Травиата». На втором будет звучать музыка из русских сказок: «Руслан и Людмила» Глинки, «Шехерезада» и «Золотой петушок» Римского-Корсакова и «Картинки с выставки» Мусоргского. В нём примет участие Международный молодёжный симфонический оркестр, который вырос из летних курсов для молодых музыкантов из России и Белоруссии;
  • в конце фестиваля все музыканты исполнят «Застольную песню» из оперы «Травиата» Джузеппе Верди;
  • «у Псковской филармонии есть одна проблема: нам не хватает музыкантов. Я так понимаю, что все, кто в Пскове более-менее держат музыкальные инструменты, уже работают», – отметил гость студии;
  • «каждый оркестр имеет свой характер. У нашего он – псковский, иначе не скажешь. У него своя изюминка, свой менталитет, свой темп, более спокойный»;
  • Алексей Репников назвал псковичам имена современных композиторов, которых стоит послушать;
  • губернаторский симфонический оркестр Псковской области сыграет Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича этой зимой;
  • «Гергиев [художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. – ПАИ] сделал меня дирижёром. Он посетил концерт нашего брасс-ансамбля (я играл на тромбоне), мы давали «Весну священную» Стравинского. После этого мне поступило предложение дирижировать симфоническим оркестром. Знаете, есть произведения, с которых дирижёры начинают, и это не «Весна священная». С моей стороны это однозначно была авантюра. И я нырнул. У меня было две задачи: не потерять сознание и не сбиться. Так вот маэстро со своей лёгкой дирижерской палочки и запустил меня в эту профессию».

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