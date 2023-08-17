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Общество

В Псковской области в октябре ожидается подъём заболеваемости коронавирусом

Подъем заболеваемости коронавирусом ожидают специалисты в Псковской области в октябре. Об этом рассказал исполняющий обязанности заведующего ПЦР – лаборатории Псковской областной инфекционной клинической больницы Александр Романов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото здесь и далее: Андрей Степанов. На фото Александр Романов

Также Александр Романов уточнил, что на данный момент не наблюдается появление новых штаммов. По его словам, это может быть связано с низким количеством положительных мазков.

В свою очередь, главный врач медучреждения Анастасия Повторейко, отметила, что на данный момент фиксируются лишь единичные случаи возникновения covid-19, но осенью ожидается рост фиксирования заболеваемости. Помимо этого, гостья медиацентра уточнила, что сейчас в регионе есть пациенты с двусторонним поражением лёгких, а в прошлом году были случаи, когда у больного были одновременно и грипп, и коронавирус.

На фото Анастасия Повторейко

Также Анастасия Повторейко отметила, что на сегодняшний у медиков вызывают настороженность новые подвиды омикрона, среди которых также есть выявленный в Дании.

Напомним, вспышка заболеваемости вследствие инфицирования новым коронавирусом впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 30 января ВОЗ признала эпидемию международной чрезвычайной ситуацией. Уже в середине февраля 2020 года количество инфицированных в Китае достигло 15 тысяч за сутки. 

11 марта ВОЗ объявила о пандемии заболевания, которому было присвоено название COVID-19. 

Фото ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в феврале 2020 года подписал план по предотвращению распространения вируса на территории области. В марте того же года в Псковской области была организована работа штаба по эпидемии коронавируса. 

В начале мая 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19. Такое решение по рекомендации чрезвычайного экспертного совета было принято ВОЗ, о чем объявил 5 мая глава всемирной организации доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее сообщалось, что все антиковидные ограничения отменили в Псковской области с 17 мая. 

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