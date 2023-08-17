В Гдове благоустроят территорию для проведения фестиваля «Наше море»

23:53, 17 августа 2023, ПАИ

Наиболее значимые культурные мероприятия событийного календаря губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем регионального комитета по культуре Ольгой Тимофеевой. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба правительства региона.

«Этот год в Псковской области очень насыщен культурными мероприятиями, многие из которых уже состоялись. Благодарю за то, что они прошли на высоком организационном уровне», – заметил Михаил Ведерников.

Отдельно губернатор остановился на обсуждении концепции фестиваля «Наше море» в Гдове. «Судя по отзывам, всё получилось. Такой формат интересен и востребован. Люди с удовольствием приезжали и приходили. Думаю, что мероприятие было интересным не только для Гдова, но и для всей Псковской области», – добавил глава региона.

Ольга Тимофеева озвучила обновлённую концепцию будущего фестиваля, которая предполагает использование всей береговой линии на этом участке. Планируется провести благоустройство территории, создать новые арт-объекты, а фестивальную программу расширить и обогатить новыми мероприятиями. Губернатор обратил внимание на необходимость установки стационарной круглогодичной системы видеонаблюдения. Особое внимание участников было приковано к организации логистики. Михаил Ведерников предложил по опыту фестиваля пушкинской поэзии и русской культуры запустить для граждан специализированные автобусы. По итогам обсуждения губернатор поручил доработать представленную концепцию, а также проработать вопрос получения федеральной поддержки для его проведения.

На рабочей встрече председатель комитета доложила главе региона об итогах II Детского культурного форума, который недавно завершился в Москве. В число победителей вошла и псковичка Анна Тимашова. На реализацию своего проекта «Музейные маршруты глазами детей» она получила грант Министерства культуры РФ – 3 млн рублей. Эти средства будут направлены на создание альтернативных музейных маршрутов на базе каждого федерального музея и на открытие школы юного экскурсовода. В рамках гранта также будут организованы туристические поездки подростков в регион из Калининграда, Мурманска, Новгорода. Кроме того, в федеральный сборник сказок, который будет издан по итогам форума, будут включены произведения двух псковских ребят.

Ольга Тимофеева рассказала и о работе в регионе международной арт-резиденции для молодых музыкантов «Золотой петушок», в рамках которой в регион прибыло более 80 молодых талантливых исполнителей. После конкурсного отбора был сформирован новый симфонический коллектив – Международный молодёжный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова. Объединённый коллектив даст концерты в Плюссе, Пскове и Могилёве. Сейчас идут активные репетиции.

Речь на рабочей встрече шла и о мероприятиях, которые регион готовится провести в сентябре. Одно из ключевых – 30-й Пушкинский театральный фестиваль. Ольга Тимофеева представила основу фестивальной программы, а также рассказала о площадках, которые планируется задействовать.

Кроме того, в середине сентября на базе пяти муниципалитетов пройдёт второй фестиваль военных духовых оркестров «Михайловский бастион». Это Остров, Печоры, Гдов, Опочка и Великие Луки. Сводный гала-концерт с участием псковского оркестра «Геликон» состоится в Пскове.

Планируется, что фестиваль станет ежегодным и будет проходить в течение недели. Со всеми новостями с площадки можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ. Как проходил фестиваль, можно посмотреть в наших фоторепортажах здесь и здесь.