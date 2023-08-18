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Ход подготовки к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря проверил Игорь Шатурный

Подготовку к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря и готовность объектов благоустройства оценил заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный в ходе рабочей поездки в Печоры сегодня, 18 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Участники рабочей группы совершили обход Печор, оценили объём сделанных работ на местности в рамках подготовки к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря, а также обсудили организационные вопросы.

В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов, директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции региона Татьяна Мартынова, директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко, отец Илларион, руководство муниципалитета и подрядчики.

Участники посетили Соборную площадь, стены Псково-Печерского монастыря, центральные улицы Печор, парк на улице Рижской. Они оценили состояние площадок, которые предполагаются для проведения культурно-массовых мероприятий, а также парки, где проводят благоустройство.

«На сегодняшний момент основная задача – это проведение праздника. Всё, что касается благоустройства, реконструкции и ремонта сетей, две недели назад определили ресурсы, они пришли в областной бюджет, сейчас оперативно отрабатываем с муниципалитетом. Задача стоит выполнить до конца года весь объём работ. На реализацию проекта заложена сумма размером в полтора миллиарда рублей», – пояснил Игорь Шатурный.

Особое внимание участников рабочей группы было уделено безопасности посетителей праздника.

«Проходы на площадь будут обеспечены через рамки, будут остановлены ограждения. Сейчас совместно с транспортниками ГИБДД отработаем вопросы доставки с мест, где у нас будут перехватывающие парковки. Будем запускать автобусы, чтобы с этих парковок люди смогли добраться до места проведения мероприятий», – подчеркнул заместитель губернатора.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

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