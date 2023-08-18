Удушье и слепота: псковичей предупредили о главных опасностях кори

18:37, 18 августа 2023, ПАИ

О главных опасностях кори для детей рассказала главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Врач отметила, что корь – это детская болезнь, которая тяжело переносится и не имеет специфического лечения. «Лечить нечем, можно вылечить только симптомы – убрать температуру, конъюнктивит», – сказала она.

«Опасен кератоконъюнктивит, который может приводить к слепоте, опасны ларингиты, ларинготрахеиты, которые могут быть при кори. Это осиплость голоса, удушье, тяжёлое состояние», – перечислила гостья студии.

Она также подчеркнула, что корь – это вирусное заболевание, а при любых вирусных инфекциях иммунитет снижается и есть опасность присоединения вторичной инфекции: пневмонии, энцефалитов, менингоэнцефалитов. «Единственная специфическая профилактика – это вакцинация», – резюмировала детский врач.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая также добавила, что у взрослых проявляются те же симптомы заболевания, но при этом корь может протекать в ещё более тяжёлой форме с высокой температурой.

«Если это возрастной пациент, то уже скомпрометирован иммунитет, и наверняка есть какие-то фоновые заболевания, поэтому корь может спровоцировать ещё большие осложнения», – заметила она.

Галина Невалённая также призвала слушателей вести здоровый образ жизни и проходить диспансеризацию, а также профилактические исследования.

Отметим, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

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