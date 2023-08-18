Псковичей призвали привить детей от гриппа

18:41, 18 августа 2023, ПАИ

Привить дошкольников от гриппа призвала родителей главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Традиционно хорошо прививаются школьники, так как родители понимают, что нельзя пропускать школьный процесс, экзамены, а с дошкольниками у нас большие проблемы», – рассказала она.

Гость студии отметила, что детская вакцина хороша тем, что она не содержит консервантов, ртутьсодержащих соединений. «Она замечательно переносится, и с трёх лет она вводится однократно», – отметила Эльвира Мелех и добавила, что в целом вакцинация от гриппа разрешена с шести месяцев.

«Призываю родителей дошкольников задуматься о здоровье своего ребёнка», – заключила врач.

Отметим, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».