Псковский врач рассказала, почему необходимо сделать прививку от пневмококка
Почему необходимо сделать прививку от пневмококка, рассказала главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Этиологии отитов, бронхитов, пневмонии – это всё пневмококк. Он вызывает массу неприятных детских заболеваний», – отметила врач и призвала всех прививаться, так как «эта вакцина замечательно переносится и вырабатывает хороший иммунитет».
При желании сделать эту вакцину родителям ребёнка нужно обратиться к педиатру. «Обязательно её нужно сделать часто болеющим детям», – подчеркнула гостья студии.
Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая также добавила, что вакцинация против пневмококка может проводиться не только в эпидсезон, так как она круглогодичная. «Взрослым тоже можно проводить вакцинацию от пневмококка, и её можно сочетать вместе с вакцинацией от гриппа», – отметила главврач.
По её словам, среди взрослых прививают тех, кто в группе риска, у кого часто бывают простудные заболевания: бронхиты, пневмонии. «Для этого слоя населения есть бесплатная вакцина», – резюмировала Галина Невалённая.
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