Псковичам назвали противопоказания для прививки от гриппа

18:05, 18 августа 2023, ПАИ

Противопоказания для прививки от гриппа назвала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Противопоказаний практически нет, вакцина даже показана пациентам, которые тяжело болеют, у кого выраженный сахарный диабет; пациентам, которые перенесли инфаркты, инсульты. Производители хорошо скомбинировали вакцину», – отметила главврач и добавила, что вакцину каждый год подстраивают под предполагаемый вирус и она хорошо переносится пациентами.

При этом, противопоказано делать вакцину тем, кто болеет тяжёлыми онкологическими заболеваниями. «Это также временно, при улучшении состояния надо привиться», – пояснила гость студии.

«И противопоказанием является, если уже в данный момент есть симптомы ОРЗ, ОРВИ, инфекции. Спустя две недели, в зависимости от того, насколько было выражено заболевание, уже можно прививаться от гриппа», – заключила Галина Невалённая.

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