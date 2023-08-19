Расширение части улицы Коммунальной до трёх полос поможет разгрузить движение – глава Пскова

17:53, 19 августа 2023, ПАИ

Расширение улицы Коммунальной в Пскове в районе пересечения с Восточным проездом поможет разгрузить движение транспорта. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в программе ПАИ-live.

Борис Елкин отметил, что после расширения дороги появится три полноценных полосы для движения по улице Коммунальной: одна для поворота налево – в сторону Восточного проезда, две остальные – для движения прямо. «Больше их [полос. – ПАИ] и не надо», – уточнил глава города и добавил, что расширение дороги существенно поможет разгрузить движение на улице Коммунальной.

«Верхний слой асфальта уже уложили, самое главное – сделать разметку, чтобы люди понимали, куда двигаться. Разметка наносится уже», – подчеркнул глава Пскова.

Отметим, что в Пскове планируют расширить улицу Ипподромную на участке от улицы Леона Поземского до проспекта Энтузиастов.

Добавим, что в июле на пресс-конференции в медиацентре ПАИ Борис Елкин заявил, что в этом году Псков побьёт рекорд объёма дорожного ремонта городских магистралей.