Посвящённая 550-летию обители пресс-конференция проходит в Псково-Печерском монастыре
Пресс-конференция, посвящённая празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря, проходит в Печорах. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
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Фото: Пресс-конференция, посвященная 550-летию обители проходит в Псково-Печерском монастыре
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Фото: Пресс-конференция, посвященная 550-летию обители проходит в Псково-Печерском монастыре
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Фото: Пресс-конференция, посвященная 550-летию обители проходит в Псково-Печерском монастыре
Митрополит Псковский и Порховский Тихон и директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко отвечают на вопросы региональных СМИ: о реставрационных работах в монастыре, благоустройстве Печор, реставрационных работах на 67 объектах на территории области, финансировании епархиальных проектов, взаимодействии с региональной властью и многом другом.
Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей.
Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.
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Посвящённая 550-летию обители пресс-конференция проходит в Псково-Печерском монастыре