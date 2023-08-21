Посвящённая 550-летию обители пресс-конференция проходит в Псково-Печерском монастыре

11:19, 21 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря, проходит в Печорах. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Пресс-конференция, посвященная 550-летию обители проходит в Псково-Печерском монастыре



Фото: Пресс-конференция, посвященная 550-летию обители проходит в Псково-Печерском монастыре



Фото: Пресс-конференция, посвященная 550-летию обители проходит в Псково-Печерском монастыре





Митрополит Псковский и Порховский Тихон и директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко отвечают на вопросы региональных СМИ: о реставрационных работах в монастыре, благоустройстве Печор, реставрационных работах на 67 объектах на территории области, финансировании епархиальных проектов, взаимодействии с региональной властью и многом другом.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.