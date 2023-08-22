Автопробег состоялся в Псковском районе в честь Дня Государственного флага России
На горе Соколихе в Псковском районе состоялись автопробег и торжественное мероприятие, посвящённое Дню Государственного флага Российской Федерации, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Псковского района.
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Фото: Пресс-служба администрации Псковского района
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Фото: Пресс-служба администрации Псковского района
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Фото: Пресс-служба администрации Псковского района
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Фото: Пресс-служба администрации Псковского района
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Фото: Пресс-служба администрации Псковского района
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Фото: Пресс-служба администрации Псковского района
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Фото: Пресс-служба администрации Псковского района
Ранее торжественные мероприятия прошли в Усвятах, Бежаницах и Пскове.
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