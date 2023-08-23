Древние захоронения обнаружили в Пскове

15:17, 23 августа 2023, ПАИ

Захоронения обнаружили под древними керамидами [черепица. – ПАИ] во время предпроектных обследований церкви Михаила Архангела с Городца в Пскове сегодня, 23 августа. Об этом сообщается в Telegram-каналe АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

В настоящее время архитекторы и археологи проводят фотофиксацию.

На объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Архангела Михаила с колокольней, XIV в.» завершается раскрытие зондажей внутри церкви. Во время исследований было подтверждено неудовлетворительное состояние стен.

Напомним, что в зону ответственности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» памятник вошёл в 2022 году. Были проведены противоаварийные работы. В ходе недавних работ было выполнено в общей сложности 100 зондажей.

Ранее сообщалось, что реставраторы обнаружили в Пскове неизвестные элементы конструкции церкви Архангела Михаила с колокольней.