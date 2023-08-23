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Общество

Подрядчику поручили устранить дефекты на строящемся ФОКОТе в Новоржеве

Все дефекты на физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа (ФОКОТ) в Новоржеве должны устранить в ближайшие дни. Об этом заявил подрядчику губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего визита в муниципалитет сегодня, 23 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

В частности, сейчас на ФОКОТе искусственное покрытие на футбольном поле имеет неровности, на резиновом покрытии волейбольной площадки имеются вздутия.

«Пока не успели маленький кусок на баскетбольной площадке доделать, осталась ещё разметка», – отметил подрядчик.

Михаил Ведерников в свою очередь отметил важным, чтобы строители выбрали ближайшие недождливые два-три дня и доделали работу.

Напомним, заказчиком строительства спортивного сооружения выступила область, поскольку в своё время район не справился с этой задачей. Выделенные средства пришлось экстренно перераспределять, чтобы сохранить объект спорта для жителей области, построив его в другом муниципальном образовании.

Строительство ФОКОТа в Новоржеве началось в марте 2022 года. Дополнительные средства на эти цели в связи с подорожанием материалов выделил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В апреле строящийся ФОКОТ в Новоржеве осмотрели представители комитета по спорту Псковской области и управления капитального строительства региона. Комиссия выявила и направила подрядчику на устранение ряд дефектов по гарантийным обязательствам.

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