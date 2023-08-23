Заместитель командующего ВДВ России встретился с активом Великолукского района

21:54, 23 августа 2023, ПАИ

Заместитель командующего ВДВ России генерал-майор Алексей Наумец встретился с активом Великолукского района. Об этом ПАИ сообщила газета «Наш путь».

В ходе встречи Алексей Наумец, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии, рассказал о личном опыте участия в специальной военной операции, особое внимание уделив тому, как выстроен быт военнослужащих в зоне СВО, о защите их прав и многом другом.

Большую часть времени встреча проходила в формате диалога. Поскольку в зале присутствовали жёны и мамы мобилизованных, они не могли не задать вопросы, интересующие их семьи: о денежном довольствии, о предоставлении отпусков бойцам, о выдаче справок родственникам.

В заключение Алексей Наумец дал обещание всегда быть на связи и взял на контроль в том числе личные вопросы.