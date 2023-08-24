Бесплатный профосмотр и диспансеризацию могут пройти псковичи в ТЦ «Империал»

08:57, 24 августа 2023, ПАИ

Бесплатные профилактические осмотры и первый этап диспансеризации в рамках ОМС могут пройти псковичи в торговом центре «Империал» с 24 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской поликлинике.

Обследование граждан с 18 лет будут проводиться на втором этаже в пункте вакцинации с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, а также в субботу с 10:00 до 15.00.

«Проверять свое здоровье нужно даже если ничего не беспокоит. Здоровье – это то, что нужно беречь всегда!» – подчеркнули в медучреждении.