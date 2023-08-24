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Великолучане рассказали, чего ждут от предстоящего Дня города

Великолучане рассказали, чего они ждут от предстоящего празднования Дня города в Великих Луках. Об этом пишет портал Luki-News.

Фото: Luki-News

«Мы ждём, чтобы у людей было праздничное настроение, чтоб здоровые были, чтоб не было безобразия», – отметила часть горожан.

По итогам опроса выяснилось, что большинство великолучан ждут праздничные концерты и ярмарки.

«Мне достаточно, чтоб музыки было много и город чтобы был чистый», – подчеркнул один из респондентов.

«Я жду радости, хорошего настроения для всех, ну и участия в этом празднике», – добавил друго житель города.

Некоторые великолучане рассчитывают также на наличие разнообразных игр и активностей для детей.

Напомним, что День города Великие Луки пройдёт 26 августа. На празднике для великолучан выступит Cover Band «Знак качества». Также для гостей и жителей города будут работать танцевальная и гастрономическая площадки.

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