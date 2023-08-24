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Общество

Алексей Наумец посетил Пушкиногорский район

С рабочим визитом в Пушкинских Горах побывал заместитель командующего ВДВ генерал-майор Алексей Наумец. Он ознакомился с работой районного отделения регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Об этом ПАИ сообщила газета «Пушкинский край».

Фото газеты «Пушкинский край»

Районный координатор фонда Наталья Степанова рассказала о помощи семьям мобилизованных пушкиногорцев и попросила содействия в разрешении некоторых сложных ситуаций.

Оксана Филиппова, глава Пушкиногорского района, рассказала о том, что жители Пушкиногорского района принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для тех, кто сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции, об участии детей в акции «Письмо солдату». В прошлом учебном году по счастливой случайности одно из детских писем, написанных в средней школе имени А. С. Пушкина, попало в часть, где служит житель Пушкинских Гор. Он сохранил это письмо, а приехав в отпуск, пришёл в школу и поблагодарил автора послания за моральную поддержку.

Заместителя главнокомнадующего ВДВ сопровождали координатор женского движения «Единой России» в Псковской области Наталья Юрченко и заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян. Они посетили среднюю школу имени А. С. Пушкина и познакомились с работой, которая проводится в образовательном учреждении в рамках капитального ремонта.

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