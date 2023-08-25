Печоры-550: где парковаться, что делать, куда идти
Престольный праздник день Успения Божией Матери пройдёт в Псково-Печерском монастыре 28 августа. По традиции в этот день в монастырь приезжают тысячи паломников со всей страны. Однако в этом году монастырь и слобода Печоры также отмечают свой юбилей – 550 лет со дня основания, и поэтому на мероприятии ожидается ещё больше гостей – порядка 20 тысяч человек. В этой связи ПАИ собрало для вас важную информацию о праздничных мероприятиях.
Какие дороги перекроют во время праздника?
С 18:00 26 августа до 28 августа до окончания праздничных мероприятий в Печорах будет закрыто движение транспорта на следующих участках дорог:
– по площади Октябрьской;
– от перекрёстка улиц Юрьевской и Свободы в направлении к площади Октябрьской;
– от перекрёстка улиц Новой и Псковской в направлении к площади Октябрьской;
– по улице Рабочей;
– от перекрёстка улиц Мира и Рижской в направлении к площади Октябрьской и к улице Международной;
– перекрёсток улиц Международной, Комсомольской, Бутырского переулка.
На данных участках также запретят стоянку транспорта.
В запретную для транспорта зону также попадают улицы Юрьевская, Свободы, Международная, Комсомольская, Рижская, Новая, Псковская, Рабочая, Мира, Бутырская, Вокзальная, площадь Октябрьская, Бутырский переулок.
Где можно припарковать автомобиль?
Чтобы разгрузить дорожную инфраструктуру и обеспечить безопасность, будет действовать схема с перехватывающими парковками. Это будут открытые стоянки, где все приезжающие должны будут оставить свой транспорт. Исключение – для местных жителей (не забудьте взять с собой паспорт с пропиской).
Места стоянок можно увидеть на карте, адреса:
– парковка А: город Печоры, улица Заводская, дом 1,
– парковка Б: город Печоры, улица Юрьевская, земельный участок 87,
– парковка С: город Печоры, площадь Победы.
Как будут проходить службы в праздничные дни?
27 августа:
– 16:00 – малая вечерня с акафистом на Успенской площади,
– 18:00 – всенощное бдение на Успенской площади.
28 августа:
– 07:00 – ранняя литургия в Успенском соборе,
– 10:00 – поздняя литургия на Михайловской площади, крестный ход вокруг монастыря
По окончании крестного хода пройдёт освещение иконы Успения Пресвятой Богородицы на святых вратах, освящение памятника псково-печерским преподобным и старцам на Соборной площади, освящение памятника печорской бабушке на площади перед храмами Сорокамучеников и Великомученицы Варвары, открытие картинной галереи архимандрита Алипия (Воронова).
29 августа:
– 18:00 – всенощное бдение с чином погребения Пресвятой Богородицы на Михайловской площади.
30 августа:
– 10:00 – литургия на Михайловской площади.
Территория монастыря может не вместить всех желающих, поэтому в городе будет установлен экран с трансляцией богослужений.
Культурно-развлекательных мероприятий в этот день в Печорах не будет. Они будут организованы несколько позже, чтобы развести потоки людей.
Жителей и гостей города просят с пониманием и терпением отнестись к имеющимся ограничениям.
Напомним, что Псково-Печерский монастырь открыт для посещения в любые дни, а сами Печоры станут ещё красивее ближе к концу года, когда будет завершён основной объём работ.
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