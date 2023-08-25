Печоры-550: где парковаться, что делать, куда идти

22:50, 25 августа 2023, ПАИ

Престольный праздник день Успения Божией Матери пройдёт в Псково-Печерском монастыре 28 августа. По традиции в этот день в монастырь приезжают тысячи паломников со всей страны. Однако в этом году монастырь и слобода Печоры также отмечают свой юбилей – 550 лет со дня основания, и поэтому на мероприятии ожидается ещё больше гостей – порядка 20 тысяч человек. В этой связи ПАИ собрало для вас важную информацию о праздничных мероприятиях.

Какие дороги перекроют во время праздника?

С 18:00 26 августа до 28 августа до окончания праздничных мероприятий в Печорах будет закрыто движение транспорта на следующих участках дорог:

– по площади Октябрьской;

– от перекрёстка улиц Юрьевской и Свободы в направлении к площади Октябрьской;

– от перекрёстка улиц Новой и Псковской в направлении к площади Октябрьской;

– по улице Рабочей;

– от перекрёстка улиц Мира и Рижской в направлении к площади Октябрьской и к улице Международной;

– перекрёсток улиц Международной, Комсомольской, Бутырского переулка.

На данных участках также запретят стоянку транспорта.

В запретную для транспорта зону также попадают улицы Юрьевская, Свободы, Международная, Комсомольская, Рижская, Новая, Псковская, Рабочая, Мира, Бутырская, Вокзальная, площадь Октябрьская, Бутырский переулок.

Где можно припарковать автомобиль?

Чтобы разгрузить дорожную инфраструктуру и обеспечить безопасность, будет действовать схема с перехватывающими парковками. Это будут открытые стоянки, где все приезжающие должны будут оставить свой транспорт. Исключение – для местных жителей (не забудьте взять с собой паспорт с пропиской).

Места стоянок можно увидеть на карте, адреса:

– парковка А: город Печоры, улица Заводская, дом 1,

– парковка Б: город Печоры, улица Юрьевская, земельный участок 87,

– парковка С: город Печоры, площадь Победы.

Как будут проходить службы в праздничные дни?

27 августа:

– 16:00 – малая вечерня с акафистом на Успенской площади,

– 18:00 – всенощное бдение на Успенской площади.

28 августа:

– 07:00 – ранняя литургия в Успенском соборе,

– 10:00 – поздняя литургия на Михайловской площади, крестный ход вокруг монастыря

По окончании крестного хода пройдёт освещение иконы Успения Пресвятой Богородицы на святых вратах, освящение памятника псково-печерским преподобным и старцам на Соборной площади, освящение памятника печорской бабушке на площади перед храмами Сорокамучеников и Великомученицы Варвары, открытие картинной галереи архимандрита Алипия (Воронова).

29 августа:

– 18:00 – всенощное бдение с чином погребения Пресвятой Богородицы на Михайловской площади.

30 августа:

– 10:00 – литургия на Михайловской площади.

Территория монастыря может не вместить всех желающих, поэтому в городе будет установлен экран с трансляцией богослужений.

Культурно-развлекательных мероприятий в этот день в Печорах не будет. Они будут организованы несколько позже, чтобы развести потоки людей.

Жителей и гостей города просят с пониманием и терпением отнестись к имеющимся ограничениям.

Напомним, что Псково-Печерский монастырь открыт для посещения в любые дни, а сами Печоры станут ещё красивее ближе к концу года, когда будет завершён основной объём работ.