Печоры-550: пропустят ли автомобили местных жителей в город

18:52, 26 августа 2023, ПАИ

Престольный праздник Успения Божией Матери пройдёт в Псково-Печерском монастыре 28 августа. Также в этом году монастырь отмечает 550-летие со дня основания. В этот день монастырь ждёт около 20 тысяч гостей, в связи с чем редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником. В этом материале мы расскажем, будут ли пропускать в город автомобили местных жителей.

Ответ: да. Пропускать будут по паспорту, где указана прописка. Также не возникнет проблем при поездке к месту работы.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направило более 1,4 миллиарда рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

Добавим, что митрополит Псковский и Порховский Тихон подробно ответил на вопросы в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Больше новостей о праздновании можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.