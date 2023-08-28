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Общество

Псковский музей присоединился к акции «Ночь кино»

Псковский музей-заповедник впервые присоединился к ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино», которая прошла 26 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В Покровской башне состоялся показ фильма «Вызов», первой в мире полнометражной художественной киноленты, сцены которой снимались в космосе. Символично, что в главной роли картины российская актриса театра и кино, псковичка Юлия Пересильд.

«Сегодняшняя ночь совершенно особенная, ведь показ фильма прошёл в башне, которая стала главной героиней событий осады Пскова Стефаном Баторием и на территории которой прошёл исторический праздник «Воевода Шуйский». Думали ли наши предки, что в красивейшей Покровской башне когда-нибудь покажут кино о космосе. Мы очень рады, что наше начинание вызвало колоссальный интерес псковичей. Я абсолютно убеждена, что в следующем году мы также присоединимся к акции «Ночь кино», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В акции, которая прошла на площадке музея, приняли участие как жители, так и гости города. «Зрители приходили целыми семьями. В импровизированном кинозале не осталось ни одного свободного места. Гости отмечали, что решили присоединиться к «Ночи кино», так как всегда мечтали побывать в одной из самых больших башен города и посмотреть уникальный фильм, в котором снялась наша землячка», – рассказали в пресс-службе.

Отметим, что акция «Ночь кино» в этом году прошла в России восьмой раз. Организаторами акции были Министерство культуры РФ, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

Добавим, что в конце декабря Юлия Пересильд стала гостьей программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Подробнее о профессиональном пути артистки, её семье и друзьях читайте в интервью здесь.

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 километрах от Земли. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. На премьере фильма в Москве побывали учителя актрисы. Позже актриса стала лауреатом государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма «Вызов», а также выпустила книгу о своём полете на МКС.

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Псковский музей присоединился к акции «Ночь кино»

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