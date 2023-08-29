Эскизы псковских школьниц стали макетом для приглашения на выборы

17:58, 29 августа 2023, ПАИ

Работы псковских школьниц стали основой для макета приглашения на предстоящие выборы. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

В апреле в Псковской области проходил конкурс на лучшее приглашение на выборы среди учащихся 8-11 классов школьных учреждений региона. Из 82 работ школьников со всей области было определено три победителя, чьи работы получили наивысшую оценку и призы от облизбиркома.

Работы Алёны Хасановой из Пскова и Алины Семёновой из Локни были использованы для изготовления приглашений избирателям на выборах в единый день голосования – 2023.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.