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Обеспечивающие полёты в аэропорту Пскова объекты работают штатно – Росавиация

В аэропорту Пскова все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, и Единой системы организации воздушного движения работают в штатном режиме. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: ПАИ

«Сегодня, 30 августа 2023 года, с целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов из аэропорта Псков отменено шесть рейсов авиакомпании «Азимут» и два авиакомпании «Икар», – говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что порядок возврата или обмена авиабилетов на указанные рейсы будет доведен до пассажиров с использованием мобильных средств связи перевозчиками. Более подробно информацию о рейсах следует уточнять непосредственно у авиакомпаний.

«Аэропортом совместно с региональными службами принимаются оперативные меры для возобновления полетов в аэропорт и из аэропорта Пскова», – заключили в ведомстве.

Напомним, 30 августа ночью Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации. Отметим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично находился на месте ЧП. Добавим, что принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова

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