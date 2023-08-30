Дополнительные ограничения в связи с ночной атакой дронов в Псковской области вводиться не будут

14:53, 30 августа 2023, ПАИ

Дополнительные ограничения в связи с ночной атакой дронов в Псковской области вводиться не будут, заявил в своём видеообращении к псковичам «Своих не бросаем» губернатор региона Михаил Ведерников.

«Понятно, что по итогам произошедшего будут проводиться оперативные, проверочные мероприятия в том числе на дорогах, но дополнительных ограничений ни для региона, ни для Пскова вводиться не будет. Если вы видите иную информацию в Сети, это однозначно фейки. Всю проверенную информацию буду доводить до вас по мере поступления», – пообещал Михаил Ведерников.

Он также поблагодарил псковичей за самообладание и спокойствие: «Инцидент был достаточно серьёзный, но в городе не было даже признаков паники. Многие мне писали в личку, давая мне сигналы о произошедшем. Это очень правильно и нужно. Спасибо вам за это!»

В ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации.

Михаил Ведерников лично находился на месте ЧП. Добавим, что принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова.