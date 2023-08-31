О судьбе погибшей в Плюсском районе коровы рассказала её хозяйка

16:24, 31 августа 2023, ПАИ

О судьбе коровы, которая погибла из-за того, что в неё выстрелили в селе Ляды Плюсского района, рассказала хозяйка Анна Лядская в группе «Ляды и их окрестности. Новости, проблемы, объявления» в соцсети «ВКонтакте».

«С Ночкой мы познакомились, когда ей было пять месяцев. Милый малыш с внимательными глазами и пушистыми ресницами. От старых хозяев нам достался «сорванный желудок», мы кормили её геркулесом. Мы и брали её только для того, чтобы она не погибла в неумелых и равнодушных руках», – написала местная жительница.

Хозяйка животного рассказала, что за время корова по кличке Ночка «превратилась сначала в нелепого подростка, затем в прекрасную стеснительную девушку и стала нежнейшей мамочкой». «Было всё: болезни, травмы, трудные роды, бессонные ночи и консилиум ветеринаров», – отметила Анна Лядская.

Женщина призналась, что после произошедшего ветеринары сутки предпринимали всё возможное, чтобы спасти животное. «А Ночка слабела. Сначала пыталась прислоняться к стойлу, через пару часов опустилась на колени, затем легла. Из её глаз, несмотря на все обезболивающие, катились слезы. Было больно, очень больно. Обширное внутреннее кровотечение. В пять утра её не стало», – рассказала она.

В беседе с корреспондентом ПАИ Анна Лядская сообщила, что обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Напомним, неизвестный выстрелил в корову в селе Ляды Плюсского района. В результате этого происшествия животное скончалось.

Добавим, что в Псковской области это не первый случай издевательства над животными. Так, ранее неизвестный прострелил позвоночник коту в деревне Писковичи Псковского района. Помимо этого, подобное случалось в Новоржеве, а также в Псковском районе.