Полиция проводит проверку по факту публикаций об инциденте с коровой в Плюсском районе

16:39, 31 августа 2023, ПАИ

Полиция проводит проверку по факту публикации в социальных сетях о том, что неизвестный выстрелил в корову в селе Ляды Плюсского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«МО МВД России «Стругокрасненский» проводит проверку по факту публикации. Будут устанавливаться обстоятельства произошедшего и лицо, совершившее правонарушение, для привлечения его к установленной законом ответственности», – отметили в ведомстве.

Напомним, неизвестный выстрелил в корову в селе Ляды Плюсского района. В результате этого происшествия животное скончалось.

Добавим, что в Псковской области это не первый случай издевательства над животными. Так, ранее неизвестный прострелил позвоночник коту в деревне Писковичи Псковского района. Помимо этого, подобное случалось в Новоржеве, а также в Псковском районе.