Полиция проводит проверку по факту публикаций об инциденте с коровой в Плюсском районе
Полиция проводит проверку по факту публикации в социальных сетях о том, что неизвестный выстрелил в корову в селе Ляды Плюсского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«МО МВД России «Стругокрасненский» проводит проверку по факту публикации. Будут устанавливаться обстоятельства произошедшего и лицо, совершившее правонарушение, для привлечения его к установленной законом ответственности», – отметили в ведомстве.
Напомним, неизвестный выстрелил в корову в селе Ляды Плюсского района. В результате этого происшествия животное скончалось.
Добавим, что в Псковской области это не первый случай издевательства над животными. Так, ранее неизвестный прострелил позвоночник коту в деревне Писковичи Псковского района. Помимо этого, подобное случалось в Новоржеве, а также в Псковском районе.
Полиция проводит проверку по факту публикаций об инциденте с коровой в Плюсском районе
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