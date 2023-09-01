В новом корпусе медфака ПсковГУ прошло торжественное мероприятие в честь Дня знаний

17:51, 01 сентября 2023, ПАИ

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, состоялась в новом учебно-лабораторном комплексе медфака ПсковГУ. Мероприятие прошло при участии ректора вуза Натальи Ильиной и директора Института медицины и экспериментальной биологии Нины Бугеро. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы обещали, что 1 сентября у Института медицины и экспериментальной биологии пройдёт в новом учебно-лабораторном корпусе, и обещание своё сдержали! За очень короткое время благодаря усилиям Министерства обороны, правительству Псковской области, команде университета произошло чудо: в течение семи месяцев было построено новое здание. Вы то молодое поколение, на которое возлагает надежды город и регион. Нашим студентам медикам в будущем будут вверять своё здоровье псковичи, а ребятам с естфака предстоит учить школьников и формировать среду Псковщины. Надеемся, вы оправдаете наши ожидания», – подчеркнула Наталья Ильина.

На торжественной линейке ректор также озвучила поздравительный адрес министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который подчеркнул, что новый учебный год станет для студентов временем активного и плодотворного обучения.

«Выбор профессии врача – это ответственное решение и благородное призвание. Вы станете частью большого профессионального сообщества, которое играет важную роль в обеспечении здоровья и благополучия людей. <...> Вы будете первыми студентами, а впоследствии и выпускниками медицинского направления ПсковГУ, сможете на деле оказывать помощь, спасать здоровье и жизни пациентов на Псковщине», – отмечается в приветствии.

Прозвучало на мероприятии и приветствие первокурсникам от студентов, которые скоро станут выпускниками вуза.

«Впереди у нас новые планы, новые встречи, новые знания, новая студенческая жизни. Пройдёт несколько лет – и сбудется ещё одна мечта: вы получите любимую профессию. Мы хотим пожелать, чтобы она стала для вас не только выбором жизненного пути, но и призванием, которому вы будете следовать всю свою жизнь. Порой это нелёгкий труд и огромная ответственность. Мы очень рады, что вы стали частью нашей большой семьи. Уверены, вы будете достойны звания выпускника Института медицины и экспериментальной биологии, сохраните и продолжите славные традиции Псковского государственного университета», – сказала шестикурсница направления «Лечебное дело» Полина Кирсанова.

С началом учебного года заведение примет порядка 1000 студентов. Корпус оснащён учебным, лабораторным, анатомическим блоками, кафедрами, а также аккредитационно-симуляционным центром. Анатомический блок включает демонстрационные и секционные залы, лаборантские и препараторские аудитории. В Центре симуляционной медицины и аккредитации медицинских специалистов будут проводиться занятия в условиях виртуальной реальности.

В настоящее время штат профессорско-преподавательского состава медицинского факультета института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ состоит из 39 человек. В это число включены только преподаватели профильных дисциплин. Всё необходимое оборудование для обучения закуплено и постоянно пополняется.

Двухэтажное здание общей площадью более восьми тысяч квадратных метров оборудовано лифтами, системами доступа маломобильных групп, охранной и пожарной сигнализацией, системами видеонаблюдения и контроля доступа. Выполнен большой объём работ по устройству коммуникаций. Полностью отделаны и подготовлены к оснащению учебные аудитории, кабинеты, актовый зал, музей и столовая.

На территории корпуса разбит ботанический сад, где высажено свыше 24 тыс. растений. Здесь будут проводиться учебные экскурсии и практические занятия по ботанике, организована рекреационная зона для студентов, преподавателей университета и жителей города.

Напомним, строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета заняло всего семь месяцев. Это стало возможно благодаря договорённостям губернатора региона Михаила Ведерникова с руководством Министерства просвещения и высшей науки РФ и Министерства обороны РФ. Средства на реализацию этого масштабного проекта выделены из федерального бюджета по распоряжению Правительства РФ.

Новый корпус будет способствовать реализации стратегического проекта ПсковГУ в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» – «Научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области». Его главная цель – создание центра непрерывной подготовки медицинских кадров, способного обеспечить доступность и качество первичного медико-санитарного и медицинского сопровождения и сформировать сознательное отношение к здоровью у населения Псковской области.

Как прошёл День знаний в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ смотрите в нашем фоторепортаже.