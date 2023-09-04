У псковичей остался один день для подачи заявления на участие в ДЭГ

12:46, 04 сентября 2023, ПАИ

У псковичей остался один день для подачи заявления на участие в дистанционном электронном голосовании, напомнили в Избирательной комиссии Псковской областию

До 23:59 4 сентября соответствующее заявление можно подать на сайте gosuslugi.ru.

Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний. «Торопитесь, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности принять участие в выборах в 2-3 клика, не выходя из дома», - рекомендовали в облизбиркоме.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.