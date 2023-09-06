Об организации видеонаблюдения на выборах рассказал Игорь Сопов

18:04, 06 сентября 2023, ПАИ

Об организации видеонаблюдения в УИК в период голосования рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции, которая прошла в проектном офисе «Команда 2018» в Пскове сегодня, 6 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы постепенно в течение трёх лет с помощью комитета по цифровому развитию создали свою систему под наши потребности: не только избирательной системы, но и всей Псковской области. Потому что видеокамеры, которые стоят в школах, ДК, будут работать и в дальнейшем при использовании в массовых мероприятиях, в учебном процессе», – рассказал он.

По словам Игоря Сопова, прямое потоковое видео организовано на 116 участках, а все 445 участков оснащены видеорегистраторами. Они начинают запись с 7:30 8 сентября и заканчивают поздним вечером 10 сентября.

«Доступ к видео предоставляется только кандидатам и их наблюдателям на выборах губернатора. Они могут получить доступ и смотреть в прямом эфире, как идёт голосование на любом участке», – объяснил он.

Также председатель облизбиркома отметил, что за процессом дистанционного электронного голосования могут следить зарегистрированные наблюдатели на ДЭГ из числа политических партий, участвующих в кампании, и кандидаты.

«Они могут наблюдать более глубоко за процессами, которые проходят при ДЭГ. А любой зарегистрировавшийся на «Госуслугах» может зайти на сайт vybory.gov.ru и посмотреть, как идёт ход голосования, там», – рассказал Игорь Сопов.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Кроме того, на протяжении трёх дней голосования в Пскове будет работать Центр общественного наблюдения.