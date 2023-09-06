Генерал-майор Алексей Наумец посетил Пыталовский район

23:14, 06 сентября 2023, ПАИ

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец встретился с главой Пыталовского района Верой Кондратьевой, активистами, социальным координатором, депутатом Псковского областного Собрания депутатов и представителями средств массовой информации. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»





Основной темой разговора была поддержка семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО).

«За чашкой чая обсудили большой круг вопросов. Поделились своим опытом в этой работе и рассказали о предстоящих задачах. Алексей Васильевич, общаясь с нашими лидерами общественного движения «Пыталово своих не бросает», почувствовал их полную погружённость в то, что они делают! Выразил слова благодарности Дмитрию Быстрову и Дмитрию Ершову, а также всем жителям района за проявленную солидарность с нашими бойцами», – написали в газете.

Напомним, что заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец на днях стал гостем ПАИ-live. Он рассказал не только о своей семье и решении стать военным, но и о службе в Псковской дивизии, армейских «путеводных звёздах», а также о своём опыте участия в специальной военной операции.