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Культура

Экскурсию для семей бойцов СВО организовали в реготделении фонда «Защитники Отечества»

Экскурсию для семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, организовали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества», сообщили ПАИ в пресс-службе комитета по культуре Псковской области.

Фотография из архива Изборского музея-заповедника (носит иллюстративный характер)

Экскурсанты посетили Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и осмотрели экспозиции музея-заповедника «Изборск», где для детей провели программу «Родные сказки» и показали выставку игрушек. «Особо впечатлили ребят сказки финно-угорского народа, а взрослых – чудотворные иконы одного из известнейших монастырей», — отметили в комитете. 

Поездку удалось организовать благодаря совместным усилиям реготделения фонда, Изборского музея-заповедника и Псковского облсовпрофа. Ранее филиал госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Псковской области подписал соглашение о сотрудничестве с Псковским областным советом профессиональных союзов. Реализация соглашения позволила семьям участников СВО проходить лечение в учреждениях профсоюзов на льготных условиях. Также совместно с фондом профсоюзы начали акцию «Собери ребёнка в школу».

Отметим, что 3 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества». Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества» в Пскове открыли 30 мая.

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