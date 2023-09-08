«Душа земли Псковской» Елена Савченко проголосовала на выборах губернатора

14:44, 08 сентября 2023, ПАИ

«Душа земли Псковской» Елена Савченко приняла участие в голосовании на выборах губернатора. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Проголосовала! Сделала свой выбор! Быстро, удобно, доступно! Думаю, что каждый должен исполнить свой гражданский долг, ведь для этого созданы все условия. В течение трёх дней можно выбрать любое удобное время, чтобы проголосовать за будущее и уверенное социально-экономическое развитие области», – поделилась она.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.