Депутат областного Собрания Татьяна Фомченкова проголосовала с помощью ДЭГ

15:15, 08 сентября 2023, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова проголосовала на выборах губернатора региона. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

«Для участия в ДЭГ я, мои родственники, друзья, часть коллектива заранее в августе подавали заявление на сайте и сегодня с утра уже имели возможность участвовать в голосовании. Я лично проголосовала, используя телефон», – рассказала она.

Также Татьяна Фомченкова подчеркнула, что такой способ голосования очень удобный и лёгкий.

«Я воспользовалась такой возможностью впервые, но получилось всё быстро и хорошо. Главное, чтобы была хорошая связь с интернетом. Кроме того, если вдруг возникнут какие-то перегрузки на сайте, то не стоит отчаиваться и буквально через минутку вновь попробовать перейти на страницу голосования», – отметила депутат.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.