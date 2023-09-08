Наталья Фёдорова – о ДЭГ: Быстро, просто, без проблем

16:49, 08 сентября 2023, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова приняла участие в голосовании на выборах губернатора Псковской области. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Утро начинается с ДЭГ! Никогда не откладываю важные дела на потом. Быстро, просто, без проблем! С чувством выполненного гражданского долга продолжаем рабочий день», – поделилась она.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.