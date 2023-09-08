Дмитрий Быстров проголосовал на выборах губернатора

17:07, 08 сентября 2023, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров принял участие в голосовании на выборах губернатора Псковской области, сообщает газета «Островские вести».

Глава района рассказал, что прошёл процедуру голосования, как и раньше, непосредственно на избирательном участке № 249. «Пришёл на избирательный участок и проголосовал привычным способом потому, что хотелось и поддержать участников голосования, и лично убедиться, как организована работа на месте, соблюдение мер безопасности и правопорядка», – добавил он.

Дмитрий Быстров также отметил, что теперь набирает обороты современный тренд – дистанционное электронное голосование (ДЭГ). «С помощью домашнего компьютера или смартфона можно пройти эту процедуру, не приходя на избирательный участок. Это довольно просто и быстро, особенно удобно для тех, кто находится в дни голосования на своих рабочих местах, для молодёжи и маломобильных граждан», – сказал он.

Глава Островского района призвал всех идти в ногу со временем и воспользоваться преимуществами ДЭГ, а выходные дни посвятить семье, отдыху и позитивным эмоциям.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.