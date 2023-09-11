Кристина Лунёва: Я убеждена, что ДЭГ будут использовать повсеместно

23:09, 10 сентября 2023, ПАИ

Преимущества дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Псковской области отметила врио руководителя регионального управления общественных проектов и молодёжной политики Кристина Лунёва в эфире «Ночи выборов – 2023» с площадки медиацентра ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Я голосовала с помощью ДЭГ, так как для меня это единственный существующий способ голосования, потому что я прописана в районе области. Для своего комфорта я выбрала дистанционное голосование и проголосовала на рабочем месте, не отвлекаясь от своих дел», – отметила она.

Врио руководителя регионального управления общественных проектов и молодёжной политики также заявила, что почти убеждена в том, что ДЭГ будут использовать повсеместно.

«Единственное, что я заметила, что некоторая молодёжь заинтересована традиционным способом проголосовать, чтобы попробовать и ощутить, каково это. Но с течением времени мы все оценим комфорт и удобство ДЭГ», – заметила Кристина Лунёва.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.

Отметим, что по состоянию на 20:00 воскресенья, 10 сентября, на выборах главы региона с применением ДЭГ в Псковской области зафиксирована явка 91 %. Это наибольшая явка в России.