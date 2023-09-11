Удобство ДЭГ для предпринимателей отметил Игорь Романов

23:21, 10 сентября 2023, ПАИ

Большое количество предпринимателей, членов бизнес-среды зарегистрировалось на ДЭГ в Псковской области. Об этом сказал кандидат в губернаторы Псковской области (от «Партии Роста») Игорь Романов в эфире «Ночи выборов – 2023» с площадки медиацентра ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Наша задача на выборах была – сорганизовать предпринимателей для того, чтобы они пошли голосовать. Большое количество людей из бизнес-среды зарегистрировались на ДЭГ. Раньше не было такой возможности, предприниматели не ходили на выборы, потому что у них не было возможности прийти на участок. Сейчас есть ДЭГ, они могут проголосовать на рабочем месте», – отметил Игорь Романов.

Помимо этого, кандидат в губернаторы заявил, что за ДЭГ будущее.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.

Результаты ДЭГ на выборах псковского губернатора можно посмотреть по ссылке.