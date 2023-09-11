Александр Козловский: Результаты выборов будут одни из самых выдающихся

23:44, 10 сентября 2023, ПАИ

Выборные кампании в Псковской области были непростыми в этом году, так как технологии ДЭГ использовали масштабно, по всему региону. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Александр Козловский в эфире «Ночи выборов – 2023» с площадки медиацентра ПАИ сегодня, 10 сентября.

Результаты выборов в Псковской области будут одни из самых выдающихся. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Козловский в эфире «Ночи выборов – 2023» с площадки медиацентра ПАИ сегодня, 10 сентября.

Он отметил, что выборные кампании в Псковской области в этом году были непростыми, так как технологии ДЭГ использовали масштабно, по всему региону.

«У многих были опасения. Но ДЭГ партия «Единая Россия» проводит уже не первый год. У нас был опыт на праймериз весной. Команда «Единой России» одержала во главе с губернатором Михаилом Юрьевичем победу, окончательный результат увидим позже. Но эти результаты будут одни из самых выдающихся», – сказал депутат Госдумы.

Он также отметил, что лично посетил избирательные участки в Великих Луках, а также побывал в нескольких районах. «Нигде нарушений не увидел. Везде праздник. Люди активно голосуют, неплохая явка», – сказал Александр Козловский.

По его словам, выборную кампанию этого года можно считать образцовой.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.