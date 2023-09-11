Вера Кондратьева: Нарушений на выборах в Пыталовском районе не выявили

23:59, 10 сентября 2023, ПАИ

Работа на избирательных участках в Пыталовском районе велась штатно, нарушений замечено не было. Об этом заявила глава Пыталовского района Вера Кондратьева в эфире политического шоу «Ночь выборов», которое проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Работали все 14 избирательных участков. На участках работали 105 членов комиссии, три дня трудились. Помогали им, следили за их работой наблюдатели и от политических партий, и общественные наблюдатели – всего 33 человека. Работа шла штатно, нормально, нарушений замечено не было. Считаю, что комиссии отработали хорошо», – отметила глава Пыталовского района.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.