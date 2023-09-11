Вице-губернатор Псковской области: ДЭГ экономит средства и повышает легитимность выборов

23:41, 10 сентября 2023, ПАИ

Дистанционное электронное голосование экономит средства и повышает легитимность выборов, подчеркнул заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин, выступая на политическом шоу «Ночь выборов» в медиацентре ПАИ.

«За ДЭГ большое будущее. Считаю, что это быстро, эффективно, качественно и вызывает у людей доверие. Это серьёзная экономия средств и повышение легитимности выборов, так как больше людей могут отдать свои голоса», - сказал Серавин.

Он добавил, что глава ЦИК Элла Памфилова сообщала о нескольких тысячах атак на систему ДЭГ, но все эти атаки не увенчались успехом.

«Изначально был прогноз по псковской губернаторской кампании, что действующий губернатор наберет не менее 85%. Что-то подобное мы сейчас и наблюдаем. Избирательная кампания была активная. Политическое поле более чем активное: и газеты выходили, и яркие выступления были, и дебаты. А то, что жалоб нет - означает хорошую работу наблюдателей», - заключил Александр Серавин.