Губернатор Псковской области на «Ночи выборов»: Завтра обычный рабочий день с десятком мероприятий

00:01, 11 сентября 2023, ПАИ

«Продолжаем работать в обычном ритме, завтра обычный рабочий день с десятком мероприятий», - сообщил действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя итоги прошедшей предвыборной кампании на политическом шоу «Ночь выборов» в медиацентре ПАИ.

«Могу сказать, что яркой избирательной кампании не было, мы просто старались не терять коммуникацию с людьми и результаты, которые мы сейчас наблюдаем, - оценка нашей работы за предыдущие пять лет. Благодарю всех, кто принял участие в очном и дистанционном голосовании. Планов впереди много, отдыхать некогда, поэтому завтра работаем в том же графике и с такой же самоотдачей», - констатировал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что в регионе «многое изменилось в лучшую сторону, но полностью задачи не решены», поэтому важно сохранить темп и использовать имеющиеся возможности для ремонта дорог с опережением графиков, развития здавоохранения, для развития транспортной доступности региона, повышения продолжительности жизни в регионе, сокращения смертности.

Михаил Ведерников прокомментирова и новость про возможный запуск новых авиарейсов в Махачкалу, Мурманск, Казань. «Подчеркну, что это во многом проработанные, но до конца нерешенные вопросы, - отметил губернатор. - Сейчас поработаем над частотностью рейсов в Москву. А до конца года, как я уже и говорил, мы перевалим за 150 тысяч пассажиров в год. Как только перейдем за 250 тысяч человек, начнем строительство нового терминала»