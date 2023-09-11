Любовь Трифонова: Впереди большая работа

00:25, 11 сентября 2023, ПАИ

Председатель Собрания депутатов Новоржевского района Любовь Трифонова заявила о готовности к работе с новыми депутатами. Об этом она сказала в эфире «Ночи выборов – 2023» в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Готова полностью к работе в новом Собрании. Самое главное, что мы прошли этот путь. Самое главное, что мы справились со всеми трудностями, пережили тот напор, который был в адрес «Единой России», в адрес наших кандидатов. Впереди большая, сложная, но очень интересная работа в интересах наших жителей», – прокомментировала Любовь Трифонова.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.