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Общество

Михаил Ведерников: Жители должны быть готовы к внештатным ситуациям

Подавляющее большинство жителей были готовы к внештатным ситуациям и знали, как в них себя вести, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём очередном видео из серии «Своих не бросаем».

Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области к бдительности. Фото пресс-службы правительства Псковской области

«На прошлой неделе провёл расширенное совещание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Псковской области. Основной темой стало противодействие угрозам, аналогичным нападениям на наш военный аэродром. Важных решений было принято достаточно много. Общими усилиями мы сделаем всё возможное, чтобы защитить людей и ключевые объекты инфраструктуры», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников отдельно обратил внимание, что «объекты атак спрогнозировать сложно, прилететь может куда угодно». «Вот примеры: в ту же ночь, когда был атакован наш аэродром, в Калужской и Брянской областях дроны пытались добраться до крупных предприятий. На прошлой неделе было зафиксировано 12 прилётов по деревням Успеновка и Гордеевка в Курской области. Пострадавших нет, повреждена линия электроснабжения. В Батайске, это Ростовская область, на прошлой неделе пробило крышу дома в частном секторе. В ту же ночь ещё один дрон был подавлен над Раменским городским округом Московской области и взорвался над Десантной улицей. Всё это наглядные примеры, что целью могут стать не только предприятия, заводы, но даже просто деревни и жилой сектор. И уровень опасности всем нужно чётко понимать», – подчеркнул губернатор Псковской области.

«В том числе мы не можем не принимать во внимание возможную деятельность диверсионно-разведывательных групп в окружении военных или гражданских объектов. Такова реальность сегодняшнего дня. Знаю, что многие из вас это хорошо понимают – это можно судить и по интересу к нашей «Дружине», заявления в которую подали уже более тысячи человек. Нам всем вместе нужно сделать так, чтобы подавляющее большинство жителей были готовы к внештатным ситуациям и знали, как в них себя вести. Это наша стратегическая задача», – заявил Михаил Ведерников.

Напомним, что в ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации.

Подчеркнём, что снимать и выкладывать происходящее нельзя. Подробнее о том, почему это запрещено, мы писали здесь.

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